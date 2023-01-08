Синоптики предупредили жителей ряда регионов России об аномальных морозах

Синоптики предупреждают об аномально холодной погоде в Приволжье: в ряде регионов они прогнозируют до 40°C мороза.

Так, Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало штормовое предупреждение. По информации ведомства, 8-10 января местами по республике ожидается сильный мороз, а температура воздуха в ночные и утренние часы снизится до -40...-42°C.

В региональном МЧС также предупредили о высокой угрозе бытовых пожаров, которые могут быть спровоцированы усиленной эксплуатацией гражданами печей и электрооборудования в дни аномальных морозов.

Также МЧС Оренбургской области сообщило, что 8 января в большинстве районов произойдет резкое понижение минимальной и максимальной температуры воздуха на 10°С и более. Ночью 8 января в восточных районах ожидается сильный снег, метель и усиление ветра с порывами 13-18 м/с, столбики термометров опустятся до -30...-33°С.

В Главном управлении МЧС по Удмуртии рассказали, что до 11 января 2023 года на территории республики ожидается «аномально холодная погода»: 8 января — ночные морозы до -35°С, днем — до 30°С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на Урале, в Сибири и Поволжье ожидаются сорокоградусные морозы.