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Вильфанд предупредил о сорокоградусных морозах на Урале, в Сибири и Поволжье

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Виктория Сергеева/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, комментируя погоду на следующую неделю, заявил, что на Урале, в Сибири и Поволжье ожидаются сорокоградусные морозы.

«В ближайшие дни в Приволжском федеральном округе — Кировская область, Пермский край, Башкортостан, Татарстан и так далее — температура будет ниже нормы на 16-20 градусов. Например, в Нижегородской и Кировской областях ожидается до 32-36 градусов мороза 9 января. Во вторник тоже никакого ослабления морозов. Затем будет медленное-медленное повышение температуры, которое приведет к тому, что в пятницу морозы будут до 15 градусов», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что наиболее мощные заморозки ожидают ЯНАО и ХМАО, а также Свердловскую, Курганскую и Челябинскую области.

Сильное похолодание ожидается также на юге Западной Сибири.

Ранее администрация Сочи сообщила, что в ночь на 8 января в городе ожидаются заморозки до -2°C.

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