Синоптик Леус спрогнозировал потепление в Москве на следующей неделе

На следующей неделе в Москву придет потепление, к пятнице столбики термометров поднимутся до -2 градусов, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам Леуса, ночь на воскресенье, 8 января, окажется такой же морозной, как и минувшая, поскольку аномально холодные арктические воздушные массы продолжают движение над территорией Европейской части России.

«Повышение температуры может составить лишь десятые доли градуса, однако тенденция на «потепление» уже наметилась. Уже днем в воскресенье станет на пару-тройку градусов теплее, чем в субботу, температура составит минус 15–20 градусов», – цитирует синоптика «Москва 24».

Он отметил, что постепенно северный ветер в столичном регионе сменится восточным, а затем и южным, и мороз начнет отступать. В ночь на понедельник, 9 января, в Москве ожидается от -20 до -25 градусов, причем местами столбики термометров могут опуститься до -30 градусов.

Днем температура повысится до 14–19 градусов ниже нуля. Во вторник температура продолжит постепенно повышаться, а в среду в регион придет теплый атмосферный фронт, который принесет снег, усиление ветра и потепление до -7...-12 градусов.

Леус пояснил, что снежная и ветреная погода сохранится и в четверг, 12 января. При этом температура вернется в рамки климатической нормы, поднявшись до -4...-9 градусов, а уже в пятницу, 13 января, столбики термометров покажут -2...-7 градусов.

«Метеорологическая статистика говорит о том, что после экстремальных рождественских морозов с температурой ниже минус 25 градусов, следующие за ними, морозы крещенские, бывают сильными лишь примерно в 30% случаев. Так что высока вероятность того, что на Крещение в регионе будет не холоднее -8...-13 градусов», - цитирует специалиста сайт «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что аномально низкие температуры в Московском регионе продержатся до 10 января.