Жителей Сочи предупредили о заморозках до -2°C утром 8 января

Администрация Сочи рассказала, что в ночь на 8 января в городе ожидаются заморозки до -2°C. Об этом сообщается на сайте городских властей.

«Ночью и утром 8 января на побережье Сочи ожидаются заморозки до -2°C», — говорится в публикации.

Также там добавили, что на дорогах местами может наблюдаться гололедица.

По словам властей, все службы, по поручению главы города Алексея Копайгородского, перевели в усиленный режим работы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни морозы в Москве начнут ослабевать. По словам метеоролога, в среду ночная температура в столице составит -11-16°C, а днем ​— -7-12°C. Вильфанд отметил, что в четверг в Москве станет еще теплее, а в пятницу температура приблизится к климатической норме.

Также Роман Вильфанд сообщал, что в Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях в ближайшие дни ожидаются морозы до 35°С, в связи с чем в этих регионах будет действовать штормовое предупреждение.