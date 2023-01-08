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МЧС: ликвидировано открытое горение в жилом доме в дагестанском Хасавюрте

Главное управление МЧС России по Дагестану заявило, что в Хасавюрте ликвидировано открытое горение в пятиэтажном жилом доме, которое началось после взрыва газа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В 2:55 пожар локализован. 3:07 ликвидация открытого горения», — отмечается в публикации.

Сообщается, что к ликвидации последствий инцидента привлекли 28 человек и девять единиц техники. Причины взрыва в данный момент уточняются.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Хасавюрте.

По последней информации, взрыв произошел в пристроенном к пятиэтажному дому строении. Сообщение о взрыве поступило по системе 112 в 02:35.

До этого сообщалось, что в поселке Иловля Волгоградской области произошел взрыв газа. В результате него погибла 15-летняя школьница. ЧП случилось в одном из частных домов по ул. Ковалевых. В результате взрыва дом обрушился. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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