МЧС: в жилом доме в дагестанском Хасавюрте произошел взрыв газа, есть пострадавшие

Главное управление МЧС России по Дагестану сообщило, что в городе Хасавюрте произошел взрыв газа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, есть пострадавшие.

«В 02:35 по системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Хасавюрте по улице Датуева, 35 на первом этаже 6-этажного многоквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием», — говорится в публикации.

Других подробностей пока нет — информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в поселке Иловля Волгоградской области произошел взрыв газа, в результате которого погибла 15-летняя девочка. Инцидент произошел в одном из частных домов по ул. Ковалевых. В результате взрыва дом обрушился.

До этого в подмосковных Мытищах в одном из жилых домов произошел взрыв газа, в результате чего погибла 32-летняя женщина.