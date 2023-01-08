Стало известно, когда в Москву придет потепление

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшее время в Москве будет повышение температуры до -7-12°C в дневное время. В пятницу температура воздуха днем ​​прогреется до -1-6°C. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Вильфанд сообщил, что во вторник в Москве ожидается -17-19°C, а днем ​​— -10-15°C. В среду ночная температура составит -11-16°C, а днем ​— -7-12°C.

«Это явное повышение температуры и отключение морозов, хотя такой температурный фон тоже ниже нормы, но на 5 градусов всего, но, по ощущению ветра до 15 м/с, еще не будет казаться, что температура ух как повысилась», — отметил он.

По информации метеоролога, в четверг в столице станет еще теплее, а в пятницу температура придет к климатической норме.

«В четверг будет температура, которая для уха москвича звучит нормально, — -7-12°C ночью и -5-10°C днем. В пятницу температурный фон будет к норме — ожидается ночью -4–9°C и днем ​​-1–6°C», — пояснил Вильфанд.

Потепление объясняется тем, что антициклон, который обуславливал холодную погоду, сместится. На смену ему, указал специалист, придет циклон и теплая масса с Атлантики.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что морозы продержатся в столичном регионе до середины первой рабочей недели.