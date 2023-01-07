Минздрав Узбекистана: число умерших от индийского лекарства от ОРВИ детей достигло 20

Представитель Министерства здравоохранения Узбекистана заявил, что количество детей, которые умерли после применения лекарства против ОРВИ в стране достигло 20. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным представителя Минздрава республики, дети умерли после употребления сиропа индийской компании Marion Biotech «Док-1 Макс».

Отмечается, что одним из погибших оказался ребенок трехлетнего возраста.

Ранее Служба государственной безопасности Узбекистана сообщила о возбуждении уголовного дела после смерти 18 детей от индийского препарата против ОРВИ.

До этого стало известно, что в Узбекистане 18 детей скончались в результате лечения «Док-1 Макс» индийской Marion Biotec. В ходе лабораторных исследований в составе «лекарства» был обнаружен этиленгликоль, являющийся токсичным веществом.