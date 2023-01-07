CPJ: в Южном Судане журналистов арестовали за видео с мочеиспусканием президента

Агенты Службы национальной безопасности Южного Судана 3 января задержали шестерых журналистов государственной радиовещательной корпорации страны SSBC, которые распространили видео «происшествия» с участием президента Салва Киира. Об этом сообщает международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке Комитет по защите журналистов (CPJ) со ссылкой на СМИ и источники.

В декабре президент Южного Судана Салва Киир обмочился на церемонии открытия автомобильной дороги в одном из городов страны во время исполнения национального гимна. Видеозапись инцидента разместил в Twitter телеканал Kivu News 24.

Журналисты находятся под следствием за якобы утечку видеоклипа. При этом представитель SSBC сообщал, что компания не транслировала эти кадры.

По данным CPJ, задержанными являются директор диспетчерской Джоваль Томбе, оператор и техник Виктор Ладо, операторы Джозеф Оливер и Джейкоб Бенджамин, оператор и техник Мустафа Осман и техник операторской Чербек Рубен.

Комитет по защите журналистов призвал освободить всех задержанных и обеспечить им работу «без дальнейшего запугивания или угрозы ареста».