Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

LB.ua: Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической УПЦ

close
100%
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о приостановке гражданства 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает украинское издание «Lb.ua».

«Владимир Зеленский указом № 898/2022 от 28 декабря 2022 приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП <...>. По информации источников Lb.ua, речь идет о приостановлении гражданства 13 представителей УПЦ», — сказано в сообщении.

Согласно информации издания, данная мера касается, в том числе, митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, подозреваемого Службой безопасности Украины (СБУ) в госизмене.

Ранее Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале заявила, что завершила обыски на объектах канонической Украинской православной церкви.

По информации СБУ, на объектах УПЦ были найдены листовки запрещенных на Украине политических партий и «библиотеки с прокремлевской литературой».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть