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Иммунолог оценил вероятность распространения варианта COVID-19 «кракен» в России

Иммунолог Крючков допустил широкое распространение варианта коронавируса «кракен» в РФ

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China Daily/Reuters

Генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что в течение нескольких месяцев субвариант «омикрон»-штамма COVID-19 «кракен» может широко распространиться на территории РФ. Об этом сообщает «Лента.ру».

По его словам, «кракен» уже может быть занесен в Россию в небольших количествах. При этом, как отметил Крючков, на Западе новые варианты коронавируса всегда появлялись на примерно полтора месяца раньше, чем в РФ.

«Начиная с конца января опять будет взлет заболеваемости, но это никак не связано с «кракеном». Если он не будет распространяться, все равно произойдет взлет заболеваемости. Если начнет, заражений будет больше», — сказал он.

Иммунолог также подчеркнул, что «кракен» не станет доминирующим вариантом COVID-19 в мире, а будет существовать одновременно с другими.

Ранее ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор сообщало, что новый подвид «омикрон»-штамма коронавируса XBB.1.5, именуемый «кракеном», не обнаружили в России.

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