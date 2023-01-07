РЕН ТВ: задушившая 10-летнюю дочь поясом от халата россиянка оставила предсмертную записку

Жительница Челябинска, которая убила свою 10-летнюю дочь и покончила с собой, оставила предсмертную записку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Письмо нашел 18-летний сын женщины. В тексте россиянка призналась в убийстве девочки и заявила о намерении совершить суицид. По данным источника, челябинка задушила школьницу поясом от халата.

Напомним, 6 января текущего года 36-летнюю женщину и ее малолетнюю дочь обнаружили мертвыми в их квартире. По данным портала 74.RU, россиянка расправилась со своим ребенком, а после покончила с собой.

Отмечается, что женщина страдала психическим расстройством и состояла на учете у психиатра. Однако внимание правоохранительных органов ранее семья не привлекала.

Ранее стало известно, что в Перми ранее судимый местный житель утопил свою трехлетнюю дочь в ведре.