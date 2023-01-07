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Неадекватный мужчина набросился с ножом на прохожего в Петербурге

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Depositphotos

В Санкт-Петербурге неадекватный мужчина пырнул ножом прохожего во дворе дома. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 7 января текущего года в Мурино. Очевидцы происшествия рассказали, что на местного жителя напал афроамериканец. По их словам, иностранец находился в неадекватном состоянии.

На место происшествия прибыли сотрудники «скорой», которые госпитализировали пострадавшего. Благодаря своевременной помощи врачей россиянина удалось спасти.

Отмечается, что нападавший оставил свои вещи и документы неподалеку от парадного. Местные жители передали их полицейским, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что в Узбекистане 35-летний местный житель изрезал ножом сотрудника пекарни из-за спора о правильном рецепте самсы.

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