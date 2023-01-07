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В Ростовской области пьяный мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в общественном туалете

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Depositphotos

В Ростовской области 31-летний мужчина надругался над 10-летней школьницей. Об этом сообщает Тelegram-канал «Че по Ростову?».

Инцидент произошел 28 октября 2022 года в слободе Верхнемакеевка Кашарского района. По данным источника, пьяный россиянин силой затащил девочку в общественной туалет на Октябрьской улице и изнасиловал.

После этого насильник пригрозил жертве убийством, если о случившемся кто-нибудь узнает. Однако спустя два месяца девочка смогла рассказать о происшествии своей матери.

Женщина сразу обратилась в полицию и написала заявление. Сейчас в отношении мужчины расследуют уголовное дело по статье об изнасиловании малолетнего. Отмечается, что ранее подозреваемый был судим за воровство.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области пенсионера-педофила осудили за изнасилование школьников.

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