Синоптик пообещал москвичам потепление после морозов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что москвичей на первой после праздников рабочей неделе ожидает потепление. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По данным метеоролога, что обширный антициклон с холодными арктическими воздушными массами продолжит свое движение по территории Европейской России. Однако уже наметилась тенденция на «потепление».

«Уже днем в воскресенье [8 января] станет на пару-тройку градусов теплее, чем сегодня, температура составит −15…−20°», — говорится в сообщении.

Затем северные ветры в атмосфере развернутся на восточные и южные румбы и поступление холодного воздуха в Московский регион прекратится. В начале недели с запада приблизится теплый атмосферный фронт с усилением ветра и снегом. 10 января температура днем повысится до −7…−12°, а к пятнице, 13 января, столбики термометров покажут −2…−7°.

В «Фобосе» также заявили, что после экстремальных рождественских морозов Крещенские могут быть крепкими лишь примерно в 30% случаев, поэтому вероятность того, что на Крещение в регионе будет не холоднее −8…−13°, высока, отметили в центре погоды.

В начале нового года в Гидрометцентре рассказали, что в ряде регионов России морозы достигнут 53 градусов.