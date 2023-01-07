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«Укрэнерго»: ночных лимитов на электричество для регионов Украины пока не будет

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Depositphotos

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале сообщила, что в ближайшее время ночных лимитов на электричество для украинских регионов не будет.

Согласно данным компании, для обеспечения баланса в энергосистеме Украины подобные ограничения пока не требуются. Поэтому в ночное время и рано утром лимиты на потребление электроэнергии в регионах вводиться не будут.

«Превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодня не применяются», — говорится в сообщении «Укрэнерго».

6 января сообщалось, что на Украине ввели лимиты потребления электроэнергии в связи с похолоданием. Лимиты потребления были введены в период с 08:00 часов до 23:00 часов. Это необходимо, чтобы обеспечить баланс в энергосистеме страны.

До этого глава Минэнерго Украины Галущенко говорил, что энергосистему страны можно восстановить только к лету.

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