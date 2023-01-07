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Патриарх Кирилл: ради сохранения православия на Украине приходится идти на жертвы

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что ради спасения православия на Украине приходится идти на жертвы.

«Для того чтобы сохранить православие, нужно в этих условиях идти на жертвы. И это не добровольные жертвоприношения, а это просто реакция православных людей на вызов, который перед ними стоит…» — сказал предстоятель Российской православной церкви.

Патриарх Кирилл добавил, что украинцы могут потерять свою идентичность, если будут «мириться со сменой полов, будут мириться со всем этим нравственным релятивизмом, который стал частью культуры и политики западного мира».

Он подчеркнул, что верит в силу духа украинского народа, крепкого в своей вере и мужественного.

Ранее сообщалось, что в Главном храме Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке прошло Рождественское богослужение. В храме собрались военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил, а также прихожане храма.

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