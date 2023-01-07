За минувшие сутки в России зафиксировано 3303 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

В России за сутки госпитализировали 695 пациентов с COVID-19. По данным ведомства, этот показатель выше предыдущих суточных данных на 3,3%. 6 января оперштаб сообщал о 673 госпитализированных с COVID-19.

За последние 24 часа 4463 человека выписали по случаю выздоровления, что на 4,7% меньше по сравнению с 6 января.

Также за сутки подтверждено 49 летальных исходов. Днем ранее в России выявили 3439 заболевших COVID-19.

В конце декабря в Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости COVID-19 в 34 регионах России.

В США в свою очередь рассказали о распространении нового подвида «омикрон»-штамма COVID-19, названного «кракеном».

Издание Politico писало, что европейцам стоит приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения «кракена» на континенте.