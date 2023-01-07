Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

РИА Новости: пользователи Twitter возмутились рождественским подарком Зеленскому от США

close
100%
Leah Millis/Reuters

Пользователи Twitter подвергли критике заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении очередного пакета военной помощи от США, пишет РИА Новости.

«Спасибо президенту Байдену за совершенно новое вооружение, включая БМП Bradley и ракеты ПВО. Это укрепит украинскую армию на поле боя. Отличный подарок на Рождество для Украины!» — написал Зеленский в своем микроблоге.

Многие пользователи негативно отнесли к такому шагу со стороны Белого дома.

«Американские налогоплательщики сделают тебя миллиардером к концу конфликта. Вот что называют «благотворительностью!» — возмутился один из комментаторов.

«Рождественский подарок? Интересный способ выразить благодарность», — написал другой.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты выделят Украине $3 млрд и еще $682 млн поступят европейским странам НАТО на восполнение отданных Киеву вооружений.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть