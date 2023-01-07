РИА Новости: пользователи Twitter возмутились рождественским подарком Зеленскому от США

Пользователи Twitter подвергли критике заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении очередного пакета военной помощи от США, пишет РИА Новости.

«Спасибо президенту Байдену за совершенно новое вооружение, включая БМП Bradley и ракеты ПВО. Это укрепит украинскую армию на поле боя. Отличный подарок на Рождество для Украины!» — написал Зеленский в своем микроблоге.

Многие пользователи негативно отнесли к такому шагу со стороны Белого дома.

«Американские налогоплательщики сделают тебя миллиардером к концу конфликта. Вот что называют «благотворительностью!» — возмутился один из комментаторов.

«Рождественский подарок? Интересный способ выразить благодарность», — написал другой.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты выделят Украине $3 млрд и еще $682 млн поступят европейским странам НАТО на восполнение отданных Киеву вооружений.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

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