Россиянин ворвался с ножом в магазин ради двух коробок конфет в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина ворвался в продуктовый магазин и попытался вынести две коробки конфет. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 6 января текущего года в торговой точке на Колокольной улице. По словам управляющего, дебошир размахивал ножом и угрожал продавцам расправой. Однако после того, как мужчина смог заполучить конфеты, он бросил их и попытался скрыться, разбив стеклянные двери.

Спустя некоторое время подозреваемого грабителя задержали неподалеку от магазина. По данным источника, нападавшим оказался 44-летний житель Карелии. В настоящий момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Петербурге мужчина пытался ограбить петербургский ломбард, но пожалел испугавшуюся сотрудницу и ушел.