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Украинская полиция проводит проверку документов у входа в Киево-Печерскую лавру

Полиция Украины и Национальная гвардия проверяет документы у прихожан Киево-Печерской лавры, которые пришли на богослужение, сообщает в Telegram украинское издание «Киев сейчас».

Уточняется, что митрополит Украинской православной церкви Эпифаний проводит праздничную литургию по случаю Рождества Христова. Минкульт, в ведении которого сейчас находится лавра, разрешил провести 7 января в лавре богослужение.

В декабре Киево-Печерская лавра была передана в безвозмездное владение канонической УПЦ, ее новым главой стал митрополит Епифаний.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел ограничения в отношении священнослужителей УПЦ, в том числе наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

В 2022 году Служба безопасности Украины начала возбуждать уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски в монастырях и церквях, у священников в поиске доказательств «антиукраинской деятельности».

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