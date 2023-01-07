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Жительницу Барнаула насмерть загрыз алабай

В Барнауле собака породы алабай насмерть искусала 58-летнюю женщину

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Depositphotos

В Барнауле среднеазиатская овчарка насмерть загрызла свою 58-летнюю хозяйку. Об этом сообщает Алтайская правда со ссылкой на СУ СК по региону.

Инцидент произошел на улице Боровая в поселке Пригородный. По данным ведомства, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые нейтрализовали агрессивное животное.

По факту гибели россиянки организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что агрессивные бродячие псы напали на 12-летнего школьника в квартале Дружный Индустриального района. Спасаясь бегством, мальчик сломал ногу.

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