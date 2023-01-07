МЧС: паромное сообщение между Крымом и Краснодарским краем восстановили

Работа Керченской паромной переправы, которая соединяет Краснодарский край и Крым, была восстановлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей МЧС РФ по Краснодарскому краю.

До этого паромное сообщение пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий.

«Работа паромной переправы возобновлена», — пояснили в экстренном ведомстве по региону.

В пятницу, 6 января, в региональном главке МЧС России информировали об ухудшении погоды на территории Краснодарского края. Погода стала хуже в том числе на фоне усиления ветра до 23 м/с. По данным синоптиков, сильные дожди переходили в мокрый снег.

Министерство транспорта Российской Федерации увеличило количество постов досмотра на подходах к Крымскому мосту. Согласно информации ведомства, время досмотра также увеличилось из-за большого потока машин и количества багажа.

Также Керченская паромная переправа возобновила работу 1 января.