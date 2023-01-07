В Иране казнили обвиняемых в убийстве члена сил «Басидж»

Двух обвиняемых в убийстве правоохранителя в ходе беспорядков казнили в Иране, сообщает агентство IRNA.

«Мохаммад Мехди Кареми и Сейед Мохаммад Хоссейни, основные участники преступления, которое привело к несправедливой гибели Сейеда Рухоллы Аджамияна, <...> были повешены», — сообщили власти.

В начале декабря иранский суд вынес приговор 16 обвиняемым по делу об убийстве сотрудника Басидж, народного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), пятерых из них приговорили к смертной казни. Аджамиян погиб в ноябре в ходе беспорядков на севере Ирана.

В стране с середины сентября проходят массовые беспорядки после гибели Махсы Амини, которую полиция нравов задержала из-за неправильного ношения платка. Жители обвинили правоохранителей в смерти девушки.

При этом власти Ирана обвинили страны Запада в поддержке протестующих, распространении сообщения антииранского характера и призыве иранцев к революции и свержению власти в стране.