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Представитель РПЦ Легойда: попытки превратить отъезд из РФ в политическое шоу удручают

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Попытки сделать из отъезда из России политическое шоу могут только удручать, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Об этом сообщает РИА Новости.

Также священнослужитель добавил, что не считает себя вправе судить соотечественников, решивших покинуть РФ.

«Для отъезда могут быть разные причины, но одну из них точно никак не могу принять. Это – ненависть к своему Отечеству, соотечественникам», — объяснил Легойда.

По его словам, чаще всего удручают попытки россиян, пытающихся из своего отъезда сделать «политическое шоу».

«Пацифизм – это не религиозная догма, а политическая идеология, которая, несмотря на декларации, нередко лишь разделяет людей», — сказал Легойда.

Священник, как добавил Легойда, должен объединять людей, несмотря на различия во взглядах.

Ранее патриарх Кирилл предостерег священнослужителей РПЦ от «неосмотрительных» высказываний.

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