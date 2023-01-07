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Американская журналистка потребовала ответа властей США о биолабораториях на Украине

Журналистка Робинсон: создание США 46 биолабораторий на Украине привели к конфликту с РФ

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Depositphotos

Американская журналистка Эмералд Робинсон заявила, что властям США следует объяснить, зачем на территории Украины находятся несколько десятков американских биолабораторий, передает РИА Новости.

«Зачем правительство США спровоцировало конфликт с Россией, построив 46 биолабораторий на Украине? Зачем вообще Пентагону 46 лабораторий на украинской территории?» — задалась вопросом Робинсон.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты выводят свои биолаборатории в третьи страны из-за высокого риска аварий в них.

Представитель военного ведомства также подчеркнул, что Минобороны располагает документами, подтверждающими сотрудничество Киева и Вашингтона и их попытки установить контроль над патогенами в украинских лабораториях.

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