В отношении президента Перу начато предварительное расследование из-за гибели протестующих

Генеральная прокуратура Перу начала предварительное расследование в отношении президента страны Дины Болуарте и председателя правительства Альберто Отаролы в связи с гибелью участников протестов в декабре 2022 года. Сообщение об этом появилось в Twitter-аккаунте ведомства, передает ТАСС.

Уточняется, что прокуратура Перу также постановила провести предварительное производство по жалобам в отношении экс-министра внутренних дел страны Сесара Сервантеса и других.

Согласно сообщению ведомства, предметом расследования должна стать «гибель людей во время манифестаций, которые проходили в декабре 2022 года».

Протесты в Перу вспыхнули после импичмента, объявленного президенту Педро Кастилья. В результате беспорядков пострадали 661 человек — 371 мирный житель и 290 сотрудников полиции.

7 декабря Кастилья распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте, но парламентарии все равно собрались и высказались за отставку президента. Решение парламента поддержали армия и полиция.

В конце декабря сообщалось, что в Перу в результате протестов погибли по меньшей мере 28 человек.