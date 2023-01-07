Назван самый полезный сок

Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко рассказала, что восстановить силы и повысить иммунитет помогает гранатовый сок, который лучше готовить самостоятельно. Об этом сообщает «радио Sputnik».

По ее словам, сок граната является природным иммуномодулятором, а также богат антиоксидантами и антоцианами и позитивно влияет на работу кишечника.

Диетолог добавила, что употребление гранатового сока придает сил, вызывает ощущение прилива энергии. В некоторых случаях этот эффект бывает связан с повышением уровня гемоглобина в крови, считает Мойсенко.

Ранее диетолог сервиса правильного питания Level Kitchen Татьяна Мещерякова заявила, что ни в коем случае нельзя садиться на жесткие диеты после новогоднего застолья.

По ее словам, после большого количества еды и алкоголя организм уже находится в стрессе, а голодание может усугубить эту проблему.

Она посоветовала включить в меню супы, соки и овощи. При этом жирные продукты и сладкое на время стоит исключить, считает она.