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КНР сообщила о возобновлении пассажирского сообщения в Приморье с 8 января

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David J. Phillip/AP

Власти КНР уведомили о возобновлении пассажирского сообщения через пункт пропуска в Приморье с 8 января. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

Согласно его сообщению, официальные органы граничащих с Приморьем провинций КНР уведомили о начале работы пункта пропуска Пограничный — Суйфэньхэ с 8 января 2023 года.

Он также отметил, что в ближайшее время власти Приморья ждут уточнений по режиму работы пунктов пропуска и условиям, необходимым для пересечения границы туристами.

Пассажирское сообщение в пунктах пропуска с Китае в Приморье было закрыто в начале пандемии COVID-19.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что РФ придает важное значение работе с КНР над вопросом восстановления авиационного и железнодорожного пассажирского сообщения между странами.

В ноябре 2022 года Россия и КНР запустили движение по первому в истории железнодорожному мосту через реку Амур.

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