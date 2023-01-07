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Лор предупредила о потере голоса из-за гриппа

Лор Мальченко: неоперативное лечение гриппа приводит к потере голоса

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Depositphotos

Врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко рассказала, что из-за высокой активности гриппа, когда он быстро распространяется по организму, или неоперативного лечения человек может потерять голос. Об этом сообщает URA.RU.

По ее словам, при любой вирусной инфекции существует возможность потерять голос. Это может случиться во время перехода воспаления с верхних дыхательных путей на нос, горло, на голосовые складки.

Мальченко подчеркнула, что подобное происходит при высокой активности вируса, в момент когда он быстро распространяется по организму человека.

«Другой вариант, когда поздно начато лечение. И вирус нисходящими путями постепенно распространяется все ниже и ниже по дыхательным путям», — рассказала врач.

Она добавила, что действующий сейчас вирус гриппа очень агрессивный и заразный.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что осиплость и изменение голоса – характерные симптомы гриппа B.

Также он сообщил, что симптомы гриппа B схожи с другими респираторными заболеваниями: воспалительный процесс начинается в носоглотке, затем переходит в бронхи и легкие.

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