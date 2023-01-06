В кабмине Сербии назвали покушением обстрел празднующих Рождество сербов в Косово

Глава Канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович назвал покушением обстрел празднующих Рождество сербов в Косово, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети политика.

«Покушение на убийство двух сербских мальчиков в населенном пункте Готовуша недалеко от города Штрпце. Дети были расстреляны албанцем, по словам местных жителей, из движущегося автомобиля. У Милоша и Стефана огнестрельные ранения. Кто-то хотел подарить нам кровавое Рождество!» — пишет Петкович в Twitter.

Отмечается, что огонь по сербам был открыт из окна проезжающего мимо автомобиля. Пострадавшие — 11-летний подросток и 21-летний молодой человек — были госпитализированы с ранениями средней тяжести.

Ранее в Косово албанец обстрелял из автомата сербов, празднующих Рождество, ранены два человека,

Ситуация на севере автономного сербского края Косово и Метохия накалилась после того, как местные сербы начали возводить баррикады на дорогах региона. Сообщалось, что это было связано с тем, что ранее на КПП «Ярине» задержали экс-полицейского Деяна Пантича, этнического серба, которого подозревают в нападении на косовских полицейских.