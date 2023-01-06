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В ООН назвали «хорошими новостями» объявленное Россией перемирие

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Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что объявленный Россией режим прекращение огня даст организации возможность конвоем доставить гуманитарную помощью тем, до кого ранее нельзя было добраться из-за боев. Об этом он сообщил в Twitter.

«Объявление Российской Федерацией 36-часового перемирия начиная с полудня — это хорошие новости. Перемирие даст нам возможность отправить конвой с необходимой гуманитарной помощью тем людям, до которых мы не могли добраться из-за боев», — сказано в сообщении.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 0:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения. Однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, посчитав эту инициативу «прикрытием».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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