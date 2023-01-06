Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Косово албанец обстрелял из автомата сербов, празднующих Рождество

close
100%
Fatos Bytyci/Reuters

В Косово албанец обстрелял из автомата сербов, празднующих Рождество, ранены два человека, сообщает издание «Вечерне новости».

В сербской канцелярии по Косову и Метохии при правительстве сообщили, что 11-летний подросток и 21-летний молодой человек попали под огонь из автоматического оружия в районе города Штрпце во время празднования Рождества.

Отмечается, что огонь по сербам был открыт из окна проезжающего мимо автомобиля.

Пострадавшие были госпитализированы с ранениями средней тяжести.

Ранее 29 декабря 2022 года стало известно, что президент Вучич приказал отменить режим повышенной боеготовности Вооруженных сил страны, объявленный 26 декабря из-за обострения обстановки на севере Косова и Метохии.

Ситуация на севере автономного сербского края Косово и Метохия накалилась после того, как местные сербы начали возводить баррикады на дорогах региона. Сообщалось, что это было связано с тем, что ранее на КПП «Ярине» задержали экс-полицейского Деяна Пантича, этнического серба, которого подозревают в нападении на косовских полицейских.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть