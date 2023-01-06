В Косово албанец обстрелял из автомата сербов, празднующих Рождество, ранены два человека, сообщает издание «Вечерне новости».

В сербской канцелярии по Косову и Метохии при правительстве сообщили, что 11-летний подросток и 21-летний молодой человек попали под огонь из автоматического оружия в районе города Штрпце во время празднования Рождества.

Отмечается, что огонь по сербам был открыт из окна проезжающего мимо автомобиля.

Пострадавшие были госпитализированы с ранениями средней тяжести.

Ранее 29 декабря 2022 года стало известно, что президент Вучич приказал отменить режим повышенной боеготовности Вооруженных сил страны, объявленный 26 декабря из-за обострения обстановки на севере Косова и Метохии.

Ситуация на севере автономного сербского края Косово и Метохия накалилась после того, как местные сербы начали возводить баррикады на дорогах региона. Сообщалось, что это было связано с тем, что ранее на КПП «Ярине» задержали экс-полицейского Деяна Пантича, этнического серба, которого подозревают в нападении на косовских полицейских.