Льдина с 13 рыбаками откололась на Волге в Саратовской области

В Саратовской области произошел откол льдины, на которой находятся 13 рыбаков. Об этом сообщил глава управления безопасности жизнедеятельности населения региона Юрий Юрин.

Информация о происшествии поступила в экстренные службы 6 января в 13 часов 30 минут. Очевидцы случившегося рассказали, что инцидент произошел на Волге неподалеку от села Золотое.

В настоящий момент на месте работают спасатели. Чиновник отметил, что запрет выходить на лед в связи с аномально теплой зимой сохраняется.

«С момента запрета выхода на лед, в связи с этой теплой зимой и крайне тонким льдом, участились жалобы со стороны рыбаков о том, что им не дают возможности выходить на лед. Данное событие яркий пример того, что многие рыбаки неверно оценивают безопасность льда при выходе, подвергая свою жизнь и здоровье опасности», — написал Юрин.

Ранее стало известно, что в Воронежской области мальчик провалился под лед и оказался в реанимации.