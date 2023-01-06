Гросси заявил о продолжении обсуждения создания защитной зоны вокруг ЗАЭС с Москвой и Киевом

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о продолжении обсуждения создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС с Москвой и Киевом, сообщает РИА Новости.

«Генеральный директор продолжает консультации с Украиной и Россией, направленные на согласование и скорейшее введение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС», — указано в сообщении МАГАТЭ.

В агентстве отметили, что резервная линия электропередачи, которую вывели из строя в конце декабря из-за артиллерийских обстрелов, до сих пор не восстановлена.

В МАГАТЭ добавили, что готовят размещение постоянных миссий на оставшихся у Украины атомных электростанциях — Хмельницкой, Южно-Украинской, Ровенской, а также на прекратившую работу Чернобыльскую АЭС.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что все попытки украинских военных захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) будут жестко подавлены.