Глава ПЦУ заявил об уверенности в передаче Киево-Печерской лавры его организации

Глава Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) заявил об уверенности в передаче Киево-Печерской лавры его организации, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

«Я убежден, что этот монастырь <…> со временем <…> присоединится к Православной церкви Украины. Затем встанет вопрос и Почаевской лавры. <…> Я уверен, что лавры в будущем будут принадлежать единой ПЦУ», — заявил Епифаний.

Он отметил, что ради того, чтобы монастыри были переданы его организации, он будет работать с украинской властью. Епифаний предположил, что переданная в бессрочное пользование канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата) Нижняя лавра также перейдет в ПЦУ.

«Мы зарегистрировали наше юридическое лицо; найдутся монахи, которые присоединятся к нашему монастырю», — заявил Епифаний.

Ранее минкульт Украины разрешил ПЦУ провести богослужение 7 января в Киево-Печерской лавре.