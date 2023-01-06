Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава ПЦУ заявил об уверенности в передаче Киево-Печерской лавры его организации

close
100%
Bernat Armangue/AP

Глава Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) заявил об уверенности в передаче Киево-Печерской лавры его организации, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

«Я убежден, что этот монастырь <…> со временем <…> присоединится к Православной церкви Украины. Затем встанет вопрос и Почаевской лавры. <…> Я уверен, что лавры в будущем будут принадлежать единой ПЦУ», — заявил Епифаний.

Он отметил, что ради того, чтобы монастыри были переданы его организации, он будет работать с украинской властью. Епифаний предположил, что переданная в бессрочное пользование канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата) Нижняя лавра также перейдет в ПЦУ.

«Мы зарегистрировали наше юридическое лицо; найдутся монахи, которые присоединятся к нашему монастырю», — заявил Епифаний.

Ранее минкульт Украины разрешил ПЦУ провести богослужение 7 января в Киево-Печерской лавре.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть