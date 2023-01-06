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Минкульт Украины разрешил ПЦУ провести богослужение 7 января в Киево-Печерской лавре

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Bernat Armangue/AP

Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что Православной церкви Украины (ПЦУ) разрешено провести рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как заявил глава украинского Минкульта, обращение от управления Киевской митрополии ПЦУ поступило 5 января. С учетом разрешения со стороны министерства культуры национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» подписал соглашение и разрешил ПЦУ осуществить богослужение.

Ранее Александр Ткаченко заявил, что Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры переданы от Украинской православной церкви (УПЦ) в государственную собственность.

При этом комиссия по приему-передаче объектов проходила без представителей со стороны канонической церкви. Однако, как отметил Ткаченко, это не считается препятствием для передачи зданий.

Комиссия приступила к работе 2 января, в ее обязанности входила инвентаризация имущества и опись икон и иконостасов.

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