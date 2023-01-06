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Обрушившаяся печь насмерть придавила 90-летнюю пенсионерку в Омске

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Омске 90-летняя женщина погибла в результате обрушения дровяной печи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Инцидент произошел ночью 6 января текущего года в частном доме на улице 18 Линия. В результате полученных травм пенсионерка скончалась на месте. По версии правоохранителей, причиной обрушения стал перекал печи.

Сейчас по факту гибели пожилой россиянки организована доследственная проверка.

Ранее стало известно, что в Тыве электропечь насмерть придавила годовалую девочку. Следственные органы в настоящий момент устанавливают условия содержания и воспитания малолетней, а также семейно-бытовые условия в семье.

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