Обрушившаяся печь насмерть придавила 90-летнюю пенсионерку в Омске

В Омске 90-летняя женщина погибла в результате обрушения дровяной печи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Инцидент произошел ночью 6 января текущего года в частном доме на улице 18 Линия. В результате полученных травм пенсионерка скончалась на месте. По версии правоохранителей, причиной обрушения стал перекал печи.

Сейчас по факту гибели пожилой россиянки организована доследственная проверка.

Ранее стало известно, что в Тыве электропечь насмерть придавила годовалую девочку. Следственные органы в настоящий момент устанавливают условия содержания и воспитания малолетней, а также семейно-бытовые условия в семье.