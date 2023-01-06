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В Москве на фоне холодов повысят температуру в системе отопления

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Столичные коммунальные службы начали повышать температуру в системе отопления на фоне предстоящего резкого похолодания. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

По словам Бирюкова, коммунальные службы начали поднимать температуру теплоносителя в системе поэтапно.

«Сейчас она (температура теплоносителя. — «Газета.Ru») составляет в магистральных сетях 107-110 градусов, к вечеру 5 января температура теплоносителя достигнет максимальных значений – 130 градусов <...> Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме. Это не одномоментное действие, а сложная поэтапная процедура», — пояснил заместитель мэра.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявлял, что ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы. Минувшей ночью в столице на базовой метеостанции ВДНХ было зафиксировано -22,6°C.

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