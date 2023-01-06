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Зарезанную женщину и застреленного мужчину нашли в деревне под Великими Луками

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Псковской области обнаружили тела убитых мужчины и женщины. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

По данным ведомства, погибших нашли 5 января текущего года в деревне под Великими Луками. На теле россиянки обнаружили ножевое ранение, на теле ее сожителя — огнестрельное.

Сейчас по факту случившегося организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Узбекистане 29-летний местный житель расправился с 22-летней супругой и пятимесячным сыном, а после покончил с собой.

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