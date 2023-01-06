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На Украине на фоне похолодания ввели лимиты потребления электроэнергии

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Depositphotos

На Украине на фоне похолодания ввели лимиты потребления электричества, сообщает украинская компания «Укрэнерго».

Отмечается, что из-за понижения температур энергопотребление выросло, поэтому «для обеспечения баланса в энергосистеме» было принято решение ввести лимиты энергопотребления с 8.00 до 23.00.

«Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое сейчас энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме», — говорится в сообщении.

Накануне в большинстве областей Украины из-за превышения лимитов вводились аварийные отключения, напомнили в «Укрэнерго». В настоящее время электростанции производят в ночное время достаточно электроэнергии для покрытия потребления, однако нужно помнить о снижении нагрузки на электросети и необходимости экономить электричество, отметили в компании.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко говорил, что энергосистему страны можно восстановить только к лету, если не будет новых обстрелов.

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