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В Мурманске женщина открыла стрельбу по полицейским

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Мурманске задержали россиянку, которая открыла стрельбу по сотрудникам полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел ночью 6 января текущего года на Кольском проспекте. Во время патрулирования улиц правоохранители заметили женщину, которая шла вдоль дороги с пистолетом в руках.

Полицейские остановились неподалеку от россиянки и потребовали ее бросить оружие. В ответ на это женщина направила пистолет в их сторону и сделала несколько выстрелов. В итоге правоохранители открыли ответный огонь и ранили нападавшую.

Ранее стало известно, что в Москве инструктор по стрельбе случайно ранил 48-летнюю женщину из пневматической винтовки.

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