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В небе над Москвой появились «два солнца»

Редкое погодное явление наблюдали жители Москвы — в небе над городом появились «два солнца». Фото публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

В небе над столицей утром 6 января словно появились два светила. Очевидцы также успели запечатлеть несколько солнечных столбов, исходящих из-под земли.

Эксперты называют это явление, когда на небольшом удалении друг от друга наблюдается еще одно «солнце», паргелием, разновидностью «эффекта гало». Аналогичное явление возникает и около луны — его именуют парселеной.

Появление «ложных солнц» связано с преломлением солнечного света в верхних слоях атмосферы, где конденсируются мелкие ледяные кристаллы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столице удалось зафиксировать редкие явления «ледяные иглы» и «алмазную пыль».

В прошлом году сообщалось, что марсоход Perseverance впервые сфотографировал солнечное гало на Марсе.

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