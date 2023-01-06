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Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины

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Global Look Press

Сирены воздушной тревоги вновь звучат на Украине, сообщает украинский онлайн-ресурс «Карта воздушных тревог».

Тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Местные власти пока не опубликовали официальное предупреждение.

Красным цветом на карте также помечены подконтрольная Киеву часть Запорожской области, Луганская область и Крым.

По информации украинского издания «Страна.ua», в Херсоне произошли взрывы.

Днем ранее украинские СМИ писали о взрывах в Харьковской области.

С 10 октября Российские вооруженные силы наносят удары по энергетическим и военным объектам Украины. По словам президента России Владимира Путина, это стало ответом на ряд атак на российские объекты, в частности на Крымский мост.

5 января Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим тишины в зоне спецоперации на Украине.

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