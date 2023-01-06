Старейшая жительница США Бесси Хендрикс скончалась в возрасте 115 лет

В США в возрасте 115 лет скончалась старейшая жительница страны Бесси Хендрикс. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, Хендрикс была старейшим живущим человеком в США и четвертым в мире. Женщина умерла во вторник в центре ухода в Лейк-Сити, штат Айова.

Родилась Хендрикс там же 7 ноября 1907 года. Она воспитала пятерых детей, двоих из которых пережила. Муж долгожительницы скончался в 1995 году.

Женщина пережила 21 президента США, испанский грипп, бурные 20-е, две мировые войны, Великую депрессию, войну во Вьетнаме, войну в Ираке и холодную войну, а также пандемию COVID-19.

Ранее сообщалось, что в США долгожитель отметил 100-летний день рождения в стриптиз-клубе. Такое мероприятие для мужчины организовала его дочь. Она пояснила, что ее отец всю жизнь любил женщин и их грудь.