Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Старейшая жительница США Бесси Хендрикс скончалась в возрасте 115 лет

close
100%
Shady Oaks Care Center

В США в возрасте 115 лет скончалась старейшая жительница страны Бесси Хендрикс. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, Хендрикс была старейшим живущим человеком в США и четвертым в мире. Женщина умерла во вторник в центре ухода в Лейк-Сити, штат Айова.

Родилась Хендрикс там же 7 ноября 1907 года. Она воспитала пятерых детей, двоих из которых пережила. Муж долгожительницы скончался в 1995 году.

Женщина пережила 21 президента США, испанский грипп, бурные 20-е, две мировые войны, Великую депрессию, войну во Вьетнаме, войну в Ираке и холодную войну, а также пандемию COVID-19.

Ранее сообщалось, что в США долгожитель отметил 100-летний день рождения в стриптиз-клубе. Такое мероприятие для мужчины организовала его дочь. Она пояснила, что ее отец всю жизнь любил женщин и их грудь.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть