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Партнер погибшего при штурме Капитолия офицера подала в суд на Трампа

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Julio Cortez/AP

Партнер Брайана Сикника, офицера полиции Капитолия, который погиб в результате беспорядков, произошедших в январе 2021 года в Капитолии США, подала в суд на бывшего президента Дональда Трампа и еще двоих человек, подозреваемых в нападении на Сикника, пишет The Hill.

По информации издания, Сандра Гарца подала иск в суд, в котором обвинила Трампа, а также двух участников беспорядков — Джулиана Хатера и Джорджа Таниоса — в том, что они несут «прямую и косвенную ответственность» за смерть Сикника. В документе указано, что в результате действий обвиняемых, которые «спровоцировал Трамп», офицер получил травмы, от которых скончался на следующий день.

В сентябре Хатер признал себя виновным в нападении на троих полицейских, включая Сикника, с применением химического баллончика во время беспорядков в Капитолии. Таниос, который передал Хатеру этот баллончик, в июле заключил сделку о признании вины по обвинениям, связанным с событиями 6 января, пишет The Hill.

Гарца потребовала возмещения ущерба в размере $30 млн от Трампа и этих участников беспорядков. Она заявила, что Трамп «намеренно разозли толпу» и «направил атаковать Капитолий».

Ранее Трамп заявил, что его пытаются привлечь за штурм Капитолия, чтобы не дать выиграть выборы.

6 января в Вашингтоне после выступления Трампа и его заявления о фальсификации выборов начались беспорядки. К зданию Капитолия, где заседает Конгресс, пришли тысячи сторонников республиканца, они требовали пересмотра итогов голосования. Столкнувшись с полицией, протестующие ворвались в Капитолий, сорвав заседание Конгресса, который должен был окончательно утвердить в качестве избранного президента Джо Байдена.

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