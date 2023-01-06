В Москве мужчину оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных отношений

В Москве мировой судья района Беговой оштрафовал мужчину за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на 100 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что изначально мужчина был привлечен к административной ответственности по статье КоАП «Занятие проституцией». Мужчина явился в суд и признал вину, а также рассказал, что занимается оказанием интимных услуг примерно два года. За это ему назначили штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Затем суд рассмотрел новый протокол в отношении россиянина. Его составили по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в сети «Интернет».

Сообщается, что мужчина опубликовал анкету с соответствующим содержанием на сайте. Отмечается, что правонарушитель, размещая фотографии в женском образе с обнаженной грудью, создавал привлекательный образ нетрадиционным отношениям. Гражданин свою вину признал.

«Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей», — рассказал собеседник агентства.

Ранее спикер парламента Белоруссии Кочанова не исключила принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ.