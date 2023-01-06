Baza: несовершеннолетних задержали в Ростове-на-Дону за планы поджечь военкомат

Троих человек, в том числе двое несовершеннолетних, задержали сотрудники ФСБ в Ростове-на-Дону по подозрению в намерении поджечь военкомат, сообщает Baza.

В числе задержанных — 21-летний мужчина и двое 17-летних юношей, которые являются студентами колледжа технологий машиностроения и института управления, бизнеса и права.

По данным следствия, подозреваемые хотели поджечь здание военкомата с помощью «коктейлей Молотова», однако не успели осуществить задуманное.

По местам жительства задержанных провели обыски.

Ранее в декабре в Московской области полицейские задержали двух пенсионерок, которые предприняли попытку поджога военкомата.

До этого сообщалось о пожаре в здании военкомата в саратовском селе Ивантеевка, который, по информации источников, организовал бывший депутат, уже привлекавшийся к административной ответственности.