Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Baza: несовершеннолетних задержали в Ростове-на-Дону за планы поджечь военкомат

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Троих человек, в том числе двое несовершеннолетних, задержали сотрудники ФСБ в Ростове-на-Дону по подозрению в намерении поджечь военкомат, сообщает Baza.

В числе задержанных — 21-летний мужчина и двое 17-летних юношей, которые являются студентами колледжа технологий машиностроения и института управления, бизнеса и права.

По данным следствия, подозреваемые хотели поджечь здание военкомата с помощью «коктейлей Молотова», однако не успели осуществить задуманное.

По местам жительства задержанных провели обыски.

Ранее в декабре в Московской области полицейские задержали двух пенсионерок, которые предприняли попытку поджога военкомата.

До этого сообщалось о пожаре в здании военкомата в саратовском селе Ивантеевка, который, по информации источников, организовал бывший депутат, уже привлекавшийся к административной ответственности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть