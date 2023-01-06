Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 января

Гидрометцентр: в Москве 6 января ожидается переменная облачность и до -21 °С

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Переменная облачность и температура до -21°С ожидаются в Москве 6 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что днем в столице будет от -19°С до -21 °С. Ночью температура может опуститься до -26°С. Кроме того, прогнозируется гололедица.

В Московской области температура воздуха будет в диапазоне от -18°С до -23°С. Ночью похолодает до -29°С.

Ветер северный со скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление — около 751 мм ртутного столба.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что морозы продержатся в столичном регионе до середины первой рабочей недели, но к климатической норме температурный фон вернется только к следующим выходным.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть