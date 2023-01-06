Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 января

Переменная облачность и температура до -21°С ожидаются в Москве 6 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что днем в столице будет от -19°С до -21 °С. Ночью температура может опуститься до -26°С. Кроме того, прогнозируется гололедица.

В Московской области температура воздуха будет в диапазоне от -18°С до -23°С. Ночью похолодает до -29°С.

Ветер северный со скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление — около 751 мм ртутного столба.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что морозы продержатся в столичном регионе до середины первой рабочей недели, но к климатической норме температурный фон вернется только к следующим выходным.