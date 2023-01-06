Гинцбург перечислил симптомы гриппа B

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал ТАСС, что осиплость и изменение голоса – характерные симптомы гриппа B.

«Грипп В <…> бьет по голосовым связкам, и человек сразу начинает хрипеть, сопеть», — отметил специалист.

Также он сообщил, что симптомы гриппа B схожи с другими респираторными заболеваниями: воспалительный процесс начинается в носоглотке, затем переходит в бронхи и легкие.

Гинцбург подчеркнул, что важно не дотянуть ситуацию до развития бактериальной инфекции, которая может привести к дыхательной недостаточности.

Несколько дней назад Гинцбург допустил, что грипп В со временем вытеснит грипп А в России.

Ранее терапевт Марина Константинова рассказала об опасности гриппа во время беременности.